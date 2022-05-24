أميرتي الصغيرة.. أحمد سيد زيزو يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. فيديو

احتفل أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، بمناسبة عيد ميلاد ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر أحمد سيد زيزو فيديو بصحبه ابنته، وعلق عليه كاتبًا: “حبيبتي، قلبي ملكًا لكي، أنتي أميرتي وستظلين دائمًا حتى آخر نفس لي، عيد ميلاد سعيد لمن تجعل كل شيء يبدو جميلًا، أحبك كثيرًا يا أميرتي الصغيرة”.

جدير بالذكر أنه منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لكل من أحمد سيد "زيزو" ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقي ثلاثي الأبيض على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل.

وعقد المدير الفني جلسة مع الثلاثي وتحدث خلالها معهم حول تنفيذ بعض المهام الفنية الجديدة، بجانب التركيز على ضرورة الضغط أمام المنافس.

وتأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الابيض صدارة الجدول برصيد ٤١ نقطة.