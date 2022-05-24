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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلى النهائي.. زيزو يحتفل على تويتر بفوز الزمالك على أسوان

صدى البلد

احتفل احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر ، بصعود نادي الزمالك نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي (2020-2021).


ونشر زيزو صورة له من خلال حسابه الشخصي تويتر وعلق قائلا :" الي النهائي ".


فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أسوان بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب ، في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي (2020-2021).

تقدم أسوان عن طريق محمد  ناجي جدو فى الدقيقة 9 من زمن المباراة ، بعدما ارسل محمد رزق تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها جدو براسية قوية ارتدت من العارضة ليتابعها جدة مرة ثانية بتسديدة مرت من بين قدمي عواد لداخل الشباك.

وتعادل للزمالك  محمود علاء فى الدقيقة 34 ، من الضربة الركنية من الجانب الأيمن من زيزو ليستقبلها محمد عبد الغني برأسه ويتابعها علاء بقدمه داخل شباك حارس أسوان.

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