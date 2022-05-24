الإسكندرية للأدوية تستهدف 165 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل

اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023.

وقالت الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، في بيان اليوم الثلاثاء إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 165 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 129 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وأضافت الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،أنها تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.22 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحاً بلغت 7.62 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.72 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 34.28 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 29.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.