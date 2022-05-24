عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكندرية للأدوية تستهدف 165 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل

أرشيفية
أرشيفية

اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023.

وقالت الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، في بيان اليوم الثلاثاء إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 165 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 129 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

الرقابة المالية:4 مليارات جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال يناير-فبراير..والأجهزة الكهربائية في المقدمة

إيسترن كومباني: زيارة أسطورة البرازيل رونالدينهو لمصر تساعد في تنشيط السياحة

وأضافت الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،أنها تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.22 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن  الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحاً بلغت 7.62 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.72 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 34.28 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 29.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

المستلزمات الطبية الاسكندرية للأدوية الصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال العام Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

ترشيحاتنا

الأرصاد تطمئن المواطنين: العاصفة الترابية بالدول العربية غير مؤثرة على مصر| فيديو

مقتل منفذ حادث إطلاق النار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

التنمية المحلية: الحفاظ على الثروة العقارية هدف أساسي للتصالح بمخالفات البناء.. فيديو

بعد نشر صورته أمام الكعبة.. أستاذ أزهري: وشم أحمد سعد من الكبائر

رد عسكري من الحلف بأكمله.. الناتو يهدد روسيا

رسميًا.. يورجن كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

فيديو

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

طيران مخفض و3 آلاف جنيه لكل مشجع.. الأهلي يدعم جماهيره قبل مباراة الوداد في المغرب .."فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

اﻟﻤﺰﻳﺪ