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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية:4 مليارات جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال يناير-فبراير..والأجهزة الكهربائية في المقدمة

صدى البلد

كشفت هيئة الرقابة المالية أن  قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير -فبراير 2022 بلغ نحو 4 مليارات جنيه.

أوضح التقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهري يناير -فبراير 2022 والذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 383.872 عميلا خلال يناير -فبراير 2022.

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وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 42.5% خلال شهري يناير-فبراير 2022، وتليها شراء المركبات والسيارات بنحو 36.7%،ثم  الاثاث وتجهيزات المنازل بـ 4.27%،يليها الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات4.26%، المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بـ 3.5%، وجاءت  سلع معمرة مختلفة فى المرتبة السادسة بنسبة 2.8% ،ثم التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.8% ، وتأتى المواد الغذائية فى المرتبة الثامنة بنحو 0.97%. 

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.

وشهد نشاط التمويل الاستهلاكي نموا خلال عام 2021  مسجلا 17.2 مليار جنيه مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بارتفاع 104.8%.

الأجهزة الكهربائية المواد الغذائية الرقابة المالية المركبات الانشطة المالية غير المصرفية Finance Real Estate

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