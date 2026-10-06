ملك سامي: ذهبية بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو خطوة جديدة نحو القمة

أعربت ملك سامي لاعبة منتخب مصر للتايكوندو عن سعادتها بالتتويج بالميدالية الذهبية ببطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو فئة G1، التى اقيمت مؤخرا فى البانيا، مؤكدة أن البطولة شهدت منافسة قوية وأنها سعيدة بالوصول للمباراة النهائية وتحقيق ميدالية جديدة تضاف إلى سجلها.

وقالت ملك سامي إن المنافسات كانت قوية منذ الأدوار الأولى، وهو ما تطلب تركيزًا كبيرًا في جميع المباريات، مشيرة إلى أنها كانت تسعى للتتويج باللقب من اول مباراة لعبتها فى البطولة

وأضافت أن التواجد بشكل مستمر على منصات التتويج يمنحها المزيد من الدوافع لمواصلة العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق نتائج أفضل في البطولات الدولية القادمة ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

وقدمت ملك سامي الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل، واللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، على دعمهم الكبير له خلال الفترة الماضية

واختتمت ملك سامي تصريحاتها بالتأكيد على أن طموحاتها لن تتوقف، وأنها ستواصل العمل بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر على منصات التتويج العالمية والأولمبية.

كانت ملك سامي قد توجت بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات وزن -73 كجم ببطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو، بعد مشوار قوي في البطولة وتحقيقها اللقب بعد فوزها فى المباراة النهائية على بطلة سلوفينيا 2-0