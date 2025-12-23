مصر تتربع على عرش تايكوندو أفريقيا بذهبية رغد شريف

تألقت اللاعبة المصرية رغد شريف راغب في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة بأنجولا 2025، ونجحت في اقتناص الميدالية الذهبية بعد منافسات قوية شارك فيها لاعبون من 30 دولة إفريقية، لتؤكد حضورها اللافت على الساحة القارية.

وتلقى الإنجاز إشادة واسعة من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب مناصبه في الاتحادين العربي ودول البحر المتوسط، حيث هنأ اللاعبة على ذهبية وزن أقل من 52 كجم.

وعلى مستوى الفرق، قدم منتخب مصر للتايكوندو للشباب أداءً استثنائيًا، محققًا صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 18 ميدالية متنوعة، منها 9 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، في إنجاز يعكس التفوق المصري واستمرارية الريادة إفريقيًا.

من جانبه، أثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المستوى الفني والبدني المتميز للاعبين واللاعبات، مؤكدًا أن تصدر المنافسات أمام 30 دولة يبعث برسالة قوية عن مكانة الرياضة المصرية وقدرتها على الحفاظ على القمة قارياً.

وأكدت "شريف" أن نجاحها لم يكن وليد الصدفة، بل بفضل رؤية مديرها الفني الكابتن دكتور اسماعيل مهران -دكتور التربية الرياضية بجامعة حلوان- الثاقبة وقدرته الفائقة على ملاحظة أدق تفاصيل أدائها وتطويرها.

وقالت إن "مهران" كان يرى خلف كل حركة وتكتيك فرصة للتميز، وبإيمانه بالتفاصيل الصغيرة التي قد يغفل عنها الكثيرون، لذا فقد استطاعت الوصول إلى منصة التتويج.

واختتمت حديثها مؤكدة أن القائد الناجح هو من يمنح فريقه عينين ترى التحديات كفرص للنجاح.