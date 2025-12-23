قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتربع على عرش تايكوندو أفريقيا بذهبية رغد شريف

منتخب التايكوندو
منتخب التايكوندو
محمد سمير

تألقت اللاعبة المصرية رغد شريف راغب في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة بأنجولا 2025، ونجحت في اقتناص الميدالية الذهبية بعد منافسات قوية شارك فيها لاعبون من 30 دولة إفريقية، لتؤكد حضورها اللافت على الساحة القارية.
وتلقى الإنجاز إشادة واسعة من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب مناصبه في الاتحادين العربي ودول البحر المتوسط، حيث هنأ اللاعبة على ذهبية وزن أقل من 52 كجم.
وعلى مستوى الفرق، قدم منتخب مصر للتايكوندو للشباب أداءً استثنائيًا، محققًا صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 18 ميدالية متنوعة، منها 9 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، في إنجاز يعكس التفوق المصري واستمرارية الريادة إفريقيًا.
من جانبه، أثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المستوى الفني والبدني المتميز للاعبين واللاعبات، مؤكدًا أن تصدر المنافسات أمام 30 دولة يبعث برسالة قوية عن مكانة الرياضة المصرية وقدرتها على الحفاظ على القمة قارياً.

وأكدت "شريف" أن نجاحها لم يكن وليد الصدفة، بل بفضل رؤية مديرها الفني الكابتن دكتور اسماعيل مهران -دكتور التربية الرياضية بجامعة حلوان- الثاقبة وقدرته الفائقة على ملاحظة أدق تفاصيل أدائها وتطويرها.

وقالت إن "مهران" كان يرى خلف كل حركة وتكتيك فرصة للتميز، وبإيمانه بالتفاصيل الصغيرة التي قد يغفل عنها الكثيرون، لذا فقد استطاعت الوصول إلى منصة التتويج.

واختتمت حديثها مؤكدة أن القائد الناجح هو من يمنح فريقه عينين ترى التحديات كفرص للنجاح.

رغد شريف راغب دورة الألعاب الأفريقية للشباب أنجولا 2025 30 دولة إفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

واقعة فتاة الشرقية أثناء تعرضها لضرب من أعمامها

بعد واقعة فتاة الشرقية .. الإفتاء توضح حكم منع الورثة من حقوقهم الشرعية

ترشيحاتنا

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

والد الفنان أحمد عبد الحميد

سبب وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد .. التفاصيل الكاملة للمرض

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد