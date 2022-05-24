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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيسترن كومباني: زيارة أسطورة البرازيل رونالدينهو لمصر تساعد في تنشيط السياحة

رئيس الشرقية للدخان
رئيس الشرقية للدخان و رونالدينهو

وصل نجم منتخب البرازيل رونالدينهو إلي مطار القاهرة الدولي أمس الإثنين، تلبية لدعوة شركة الشرقية "إيسترن كومباني" في إطار حملة ترويج للسياحة المصرية، وسط تواجد أمني كثيف، مع وجود وسائل إعلامية لتغطية لحظة وصوله.


ومن جانبه كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني والرئيس الشرفي للنادي فى بيان له، عن تفاصيل زيارة أسطورة البرازيل رونالدينيو، إلى مصر، حيث أكد أن "زيارة النجم العالمي لمصر هي بمثابة عامل ضخم سيساعد في تنشيط السياحة بمصر، موضحاً أن الزيارة ستكون في إطار ترويجي للسياحة المصرية والمعالم الأثرية المتواجدة بها".


وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني أنه من المقرر أن تلعب مباراة الأهلي مع نادي إيسترن كومباني الأربعاء بحضور النجم البرازيل، ولكن بعد إعلان رابطة الأندية عن تأجيل المباراة بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

 

و يقوم رونالدينهو بزيارة أهرامات الجيزة في حملة ترويجية للسياحة المصرية ومعالمها الأثرية، خصوصاً أن النجم العالمي لديه ملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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