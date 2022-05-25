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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

فابيو كارفاليو صفقة ليفربول الجديدة.. هل يكون خليفة محمد صلاح ؟

صدى البلد

في ظل الاعداد للموسم الجديد، يسعى ليفربول حاله كحال معظم أندية العالم الى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، وجاء استهداف الريدز للاعب البرتغالي «فابيو كارفاليو» جناح فولهام، في هذا المركز لتزيد الغموض بشأن مستقبل كابتن منتخب مصر «محمد صلاح» هداف ونجم ليفربول، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

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الريدز يضم موهوب فولهام

أعلن نادي ليفربول، عن أولى صفقاته الصيفية، بضم الموهبة البرتغالية فابيو كارفاليو جناح فولهام، كاشفا في بيان رسمي، عن ضم كارفاليو لصفوفه انطلاقا من يوليو المقبل.

وقال بيان النادي الإنجليزي، على موقعه الرسمي: "يعلن الريدز انضمام فابيو كارفاليو إلى صفوفنا هذا الصيف"، مضيفا: "المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، سيكمل رسميا الانتقال للنادي في 1 يوليو، ولعب كارفاليو دورا رئيسيا في عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022، حيث سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة".

وتابع: "لقد شارك مع فولهام 4 مرات في البريميرليج خلال الموسم الماضي، وسجل هدفه الأول أمام ساوثهامبتون في مايو2021، وشارك كارفاليو لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، في مارس الماضي، بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى فرق الشباب".

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5 ملايين جنيه استرليني

لم يوضح ليفربول، أي تفاصيل مادية تتعلق بضم صاحب الـ19 عاما، لكن موقع "ذا أتلتيك" الأمريكي أشار إلى أن قيمة شراء كارفاليو بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني، ترتفع إلى 7.6 مليون بالإضافات والمكافآت، حيث سبق لليفربول الاتفاق على ضم كارفاليو في يناير الماضي أيضا، لكنه لم يستطع إنهاء إجراءات الصفقة، بسبب غلق سوق الانتقالات الشتوي، وعدم تسجيل كافة الأوراق في الوقت المحدد.

ويأتي ضم «كارفاليو» ليكون ثاني لاعب جناح يتعاقد معه ليفربول هذا العام، بعد الظفر بتوقيع الكولومبي «لويس دياز» من بورتو في يناير الماضي.

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تعويض لرحيل صلاح المحتمل

ويرى محللون أن صفقة اللاعب البرتغالي تأتي كتعويض محتمل لرحيل الجناح المصري محمد صلاح، حيث يتفاوض صلاح مع إدارة ليفربول منذ عدة أشهر بشأن تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في صيف 2023، حيث يطلب مبلغا يتراوح بين 400 و500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بحسب ما نشر في الصحافة البريطانية.

لكن ليفربول رفض طلبات صلاح المالية، ما جعل هناك صعوبة حاليا في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب، ويضع النادي في مواجهة خطر خسارة واحد من أهم لاعبيه في السنوات الأخيرة.

وأمام احتمالية حدوث السيناريو الأسوأ، وهو رحيل صلاح سواء في الصيف المقبل أو عقب نهاية عقده في يونيو 2023، قرر ليفربول التحرك لمواجهة هذا الأمر عبر ضم لويز ثم كارفاليو.

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ريال مدريد كان طمعان في الصفقة

كانت تقارير صحفية سابقة، أكدت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرغب في مواصلة سياسة التعاقد مع اللاعبين الشباب أصحاب الموهبة، بضم كارفاليو، وتكرار ما حدث مع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وردريجو جويس، من أجل بناء جيل قوي للميرنجي، إلا أن الريدز استطاع حسم الصفقة لصالحه.

ويمتلك كارفاليو القدرة على اللعب في أي مركز تقريبًا في خط الهجوم، على الرغم من أن مصادر ليفربول ترى أن أفضل أدواره إما الجناح الأيسر أو صانع الألعاب، كما يشعر كارفاليو أيضًا بالراحة للعب على الجناح الأيمن، كما يملك القدرة على لعب دور المهاجم الصريح، وحتى لاعب الوسط الثالث.

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