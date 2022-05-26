محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أمان ومنفذ لبيع الخضر والفاكهة وآخر للسلع التموينية

إفتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، معرضا لشركة " أمان " التابعة لوزارة الداخلية ، بمنطقة الشيخ زايد بجوار مدرسة التكنولوجيا بحي ثالث الإسماعيلية، في إطار مبادرة (كلنا واحد) التي تم اطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية للتخفيف عن المواطنين.



جاء ذلك بحضور حامد إبراهيم حامد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، واللواء طاهر سليم المدير التنفيذي لجمعية الوفاء لضباط أمن الإسماعيلية المسئول عن منظومة أمان بالاسماعيلية، واللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



و افتتح المحافظ ومدير الأمن، معرض "أمان"، والذى يحتوي على كافة السلع الغذائية الأساسية، واللحوم والدواجن المجمدة ، ومصنعات اللحوم والدواجن، بجانب منفذ لبيع اللحوم الطازجة، وبأسعار اقل من سعر السوق، للتخفيف على المواطنين ومحدودي الدخل.



كذلك تم افتتاح منفذ لبيع الخضر والفاكهة، بالتعاون مع شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، لبيع كافة الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار حرص الدولة علي حماية محدود الدخل وضبط الأسعار.



كما تم افتتاح منفذ تمويني ، لبيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز للمواطنين، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.



وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ ، المنافذ الجديدة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، وتوافرها بأسعار مخفضة للمواطنين عن أسعار السوق العادية ، مطالبا بعمل تخفيضات اضافية خلال فترة الافتتاح للتخفيف عن مواطني الإسماعيلية.



وحرص المحافظ خلال الافتتاح على التأكد من جودة اللحوم البلدية الطازجة المعروضة، والتي يتم بيعها ب١٤٠جنيه للكيلو جرام، وتم تخفيضها ل١٣٠ جنيه خلال فترة الافتتاح. بالإضافة لحرصه علي التأكد من جودة الخضروات والفاكهة موجها بعمل تخفيض بنسبة ٥٠% خلال الفترة الحالية ولمدة اسبوع.



وخلال الافتتاح، التقي المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين داخل المعرض، وحرص على الاستماع لهم والتعرف علي احتياجاتهم ومطالبهم، ورئيهم في جودة وأسعار السلع الغذائية المعروضة ومدي رضاهم عنها، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على خفض الأسعار ومنع الاحتكار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.



وفي ختام جولته، تفقد المحافظ ومدير الأمن مصنع جمعية الوفاء لضباط أمن الإسماعيلية ، الذي يقوم بتجهيز وتغليف وتعبئة منتجات اللحوم والدواجن، التي يتم عرضها بمنافذ أمان علي مستوي إقليم قناة السويس.



واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المصنع ودورة الإنتاج داخله، والذي يحتوي علي أحدث أجهزة وماكينات تجهيز وتعبئة وتغليف مصنعات اللحوم والدواجن، بجانب وجود أحدث ثلاجات تخزين اللحوم والدواجن.

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