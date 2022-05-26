من غير تجميل.. 3 مكونات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة

ماسك الشوفان من المكونات التي لها تأثير مميز على البشرة، كما يساعد الشوفان على نضارة البشرة بشكل كبير، ويعمل الشوفان على علاج البشرة والتخلص من أثار الحبوب.

ماسك الشوفان واللوز لتفتيح البشرة

مكونات ماسك الشوفان واللوز

3 حبات لوز

ملعقتين لبن

ملعقة شوفان

طريقة تحضير ماسك الشوفان واللوز

أفرمي اللوز ونضيفه للبن

نضيف الشوفان للخليط ونخلط

نضع ماسك الشوفان واللوز على الوجه لمدة من 10 لـ 15 دقيقة

أغسلي البشرة بالماء

ماسك الشوفان والدقيق

مكونات ماسك الشوفان والدقيق

ملعقة دقيق بيسان

ملعقة الشوفان

ملعقة عسل

ماء ورد

طريقة تحضير ماسك الشوفان والدقيق

خلط كل المكونات حتى تتحول لقوام بشكل المعجون

نطبق الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة

نغسل الوجه بالبشرة ثم نجففها ونرطبها.