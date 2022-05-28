أخبار التكنولوجيا| مستثمرو تويتر يقاضون إيلون ماسك لتلاعبه بالأسعار.. وكيفية حذف الصور المكررة على آيفون وأندررويد

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تمثل الصور المكررة على هواتف آيفون وأندرويد وكذلك على أجهزة اللاب توب مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين حيث أنه من المعروف أن الصور تمثل مساحة كبيرة على الأجهزة خاصة وعندما تكون مكررة تضغط على الجهاز مما يؤثر على أدائه وسرعته بشكل كبير.



يتسائل الكثير من المستخدمين عن طبيعة كابل HDMI وما هي وظيفتها والمتطلبات الخاصة بها، حيث يرمز HDMI إلى واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة وهي الإشارة عالية الدقة الأكثر استخدامًا لنقل كل من الصوت والفيديو عالي الدقة عبر كابل واحد.



قرر عدد من مستثمري شركة تويتر Twitter رفع دعوى قضائية على رجل الأعمال إيلون ماسك وشركة تويتر بتهمة التلاعب بأسعار أسهم الشركة نتيجة عملية الاستحواذ الفوضوية والتى لم يتم حسمها حتى الآن.





استجابت شركة Valve لحملة كبيرة من مستخدمى لعبة Team Fortress المملوكة لها، والتى طالبت بإصلاح اللعبة من المشكلات الفنية والتقنية التى أصابت اللعبة في الفترة الاخيرة وأثرت على آلاف اللاعبين.



تعتزم شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات إطلاق جهاز للألعاب بأسعار مناسبة للمستخدمين، وسيتم تخصيصه لمحبي اللعب والوصول إلى ألعاب الفيديو على خدمة Xbox Cloud Gaming.



قام تطبيق فيسبوك Facebook منذ قليل بإصلاح العطل الذى أصاب الملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم، حيث اختفت رؤية التفاعلات أو ما يعرف بخاصية "الريأكشن" والتى تظهر اللايك ورموز التفاعل الأخرى مثل إيموجي القلب والضحك وغيرها.