أخبار التكنولوجيا| مستثمرو تويتر يقاضون إيلون ماسك لتلاعبه بالأسعار.. وكيفية حذف الصور المكررة على آيفون وأندررويد

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد وأجهزة اللاب توب
تمثل الصور المكررة على هواتف آيفون وأندرويد وكذلك على أجهزة اللاب توب مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين حيث أنه من المعروف أن الصور تمثل مساحة كبيرة على الأجهزة خاصة وعندما تكون مكررة تضغط على الجهاز مما يؤثر على أدائه وسرعته بشكل كبير.
كل ما تريد معرفته عن كابل HDMI واستخداماته على أجهزة الوسائط المتعددة
يتسائل الكثير من المستخدمين عن طبيعة كابل HDMI وما هي وظيفتها والمتطلبات الخاصة بها، حيث يرمز HDMI إلى واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة وهي الإشارة عالية الدقة الأكثر استخدامًا لنقل كل من الصوت والفيديو عالي الدقة عبر كابل واحد.
مستثمرو تويتر يقاضون إيلون ماسك لتلاعبه بالأسعار وتخفيض صفقة الشراء
قرر عدد من مستثمري شركة تويتر Twitter رفع دعوى قضائية على رجل الأعمال إيلون ماسك وشركة تويتر بتهمة التلاعب بأسعار أسهم الشركة نتيجة عملية الاستحواذ الفوضوية والتى لم يتم حسمها حتى الآن.
شركة Valve تستجيب للمستخدمين وتعد بإصلاح مشكلات لعبة Team Fortress 2
استجابت شركة Valve لحملة كبيرة من مستخدمى لعبة Team Fortress المملوكة لها، والتى طالبت بإصلاح اللعبة من المشكلات الفنية والتقنية التى أصابت اللعبة في الفترة الاخيرة وأثرت على آلاف اللاعبين.
بسعر مناسب.. مايكروسوفت تعتزم إطلاق جهاز جديد لبث ألعاب الفيديو عبر Xbox
تعتزم شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات إطلاق جهاز للألعاب بأسعار مناسبة للمستخدمين، وسيتم تخصيصه لمحبي اللعب والوصول إلى ألعاب الفيديو على خدمة Xbox Cloud Gaming.
عودة رؤية الريأكشن لـ فيسبوك بعد انقطاع ساعات
قام تطبيق فيسبوك Facebook منذ قليل بإصلاح العطل الذى أصاب الملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم، حيث اختفت رؤية التفاعلات أو ما يعرف بخاصية "الريأكشن" والتى تظهر اللايك ورموز التفاعل الأخرى مثل إيموجي القلب والضحك وغيرها.