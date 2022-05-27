شركة Valve تستجيب للمستخدمين وتعد بإصلاح مشكلات لعبة Team Fortress 2

استجابت شركة Valve لحملة كبيرة من مستخدمى لعبة Team Fortress المملوكة لها، والتى طالبت بإصلاح اللعبة من المشكلات الفنية والتقنية التى أصابت اللعبة في الفترة الاخيرة وأثرت على آلاف اللاعبين.

وبحسب موقع The Verge فإن شركة Valve ردت في تغريدة على موقعها الرسمي على تويتر قائلة : " "نحن نحب هذه اللعبة ونعلم أنكم تحبونها أيضًا، كما نرى مدى تشعب هذه المشكلة ونعمل على تحسين الأمور ".

ويعاني مستخدمو لعبة Team Fortress 2 من أعداد هائلة من اللاعبين الآليين على خوادم اللعبة العامة والتي تدمر الطريقة التى يلعب بها المستخدمون العاديون.

وتقوم الروبوتات بنشر رسائل غير مرغوب فيها بشكل كبير في الدردشة، وقنص اللاعبين الآخرين بدقة ، كما تقوم بتعطيل الخوادم تمامًا.



وقرر اللاعبون المتضررون من لعبة Team Fortress 2 مطالبة القائمين على اللعبة بإصلاح المشكلات الخاصة باللعبة، تحت هاشتاج يسمى SaveTF2 # أو # أنقذوا لعبة TF2 ، حيث يقول أحد اللاعبين بأن اللعبة غير صالحة تماما للعب.

وكانت شركة Valve قد قامت بتصحيح اللعبة في منتصف عام 2020 للمساعدة في حل المشكلات ، مع عدد من الإجراءات في العام الماضى 2021، ولكن استمرت المشاكل، التى تؤثر على أكثر من 70 ألف لاعب متزامن في نفس الوقت.

