هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

ظهرت حافية مع منى زكي..

تألقت الممثلة المخضرمة هيلين ميرين في إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان في آخر أيام فعاليات النسخة 75 قبل انطلاق حفل الختام مساء اليوم السبت.

هيلين ميرين وصديقتها

ورقصت هيلين ميرين برفقة زميلتها آندي ماكدويل، بشكل مرتجل على السجادة الحمراء أمام عدسات الكاميرات، وذلك قبل عرض فيلم Un Petit Frere للمخرج ليونور سيرايل.

وحضرت هيلين ميرين عدد من الفعاليات المقامة على هامش مهرجان كان لمستحضرات تجميل، والتقطت الصور مع منى زكي في إحدى هذه المناسبات الخاصة.

هيلين ميرين ومنى زكي

تألقت الممثلة المخضرمة هيلين ميرين بفستان وردي اللون "بينك" أثناء تلقي جائزة إنجاز العمر في حفل توزيع جوائز الساج SAG Awards في فبراير الماضي.

وألقت هيلين ميرين كلمة ساخرة عقب تسلم جائزتها عن التمثيل والأدوار التي قدمتها، وشكرت نقابة ممثلي الشاشة على منها هذا الشرف.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75، جوائز مسابقة "نظرة ما - Un Certain Regard"، لهذا العام في حفل منفصل قبل فعاليات الختام مساء السبت.

هيلين ميرين

ضمت مسابقة "نظرة ما" 20 فيلما روائيا حملت جميعها أفكارا مميزة وجريئة، ولفتت أنظار النقاد وصناع السينما على مدار أيام المهرجان.

ونالت المخرجة الفلسطينية مها الحاج جائزة أحسن سيناريو في مسابقة "نظرة ما" عن فيلمها "حمى البحر الأبيض المتوسط"، كما فاز الممثل التونسي آدم بيسا بجائزة أفضل ممثل بطل فيلم "حرقة" مناصفة مع الممثلة الفرنسية فيكي كريبس.

وعبرت مها الحاج عن سعادتها " الكبيرة" بهذا التتويج، واعتبرت أن هذه الجائزة تعني لها الشيء الكثير، بحسب موقع فرانس 24.

هيلين وآندي

وعادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الباكستاني "جويلاند" من إخراج سايم صادق، أما جائزة أحسن فيلم فكانت من نصيب الفيلم الفرنسي "كورساج" للمخرجتين ليز أكوكا ورومان غيري.

وذهبت جائزة قسم نظرة ما لفيلم "الأسوأ " من إخراج ليز أكوكا ورومان جيريت، ويتحدث العمل عن مشروع تصوير فيلم في حي، يدعى بيكاسو، في بولوني سور مير شمال فرنسا. ولهذا الغرض سيتم اختيار أربعة مراهقين هم أسوأ المرشحين للتمثيل فيه، ليلي، ريان ومايليس وجيسي.

نجمتا هوليوود

ونال فيلم Rodeo جائزة «Coup de cœur» للمخرج لولا كويفورون، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج لألكسندرو بيلك عن فيلم Metronome.