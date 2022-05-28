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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لـ الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء الاثنين المقبل لمتابعه مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وتقام مباراة الأهلي والوداد مساء بعد غدا الاثنين في تمام الساعه التاسعه مساء علي ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

 

وتذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

 

ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من 

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: على معلول، أيمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هانى

فى خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، عمرو السولية

فى خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسى تاو 

 

بينما من المتوقع أن يخوض الوداد المغربي المباراة بتشكيل مكون من 

في حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي


في خط الدفاع: أيوب عملود،  أمين فرحان، يحيى عطه الله

في خط الوسط: عبد الله حيمود، رضى جعدى، بديع اووك، يحيى جبران

في خط الهجوم: أيمن حسونى،  مبينزا، صلاح الدين بنيشو

وتضم بعثة الفريق ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

 

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