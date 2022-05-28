بشرة خير .. الأهلي كعبه عالي فى نهائيات دورى الأبطال والكونفيدرالية وكأس الكؤوس

يواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم الاثنين المقبل، على ملعب مُركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

المارد الأحمر سوف يخوض المباراة النهائية للبطولات القارية الكبرى للمرة رقم 20 فى تاريخه بعد غد الإثنين أمام نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وخلال ال 19 مباراة نهائية السابقين خاضها النادى الأهلى سواء فى دورى الابطال أو كأس الكؤوس أو الكونفدرالية واجه الشياطين الحمر بعض الفرق مرتان فى المباريات النهائية.

الرقم الذى يدعو للتفاؤل هو انه لم يسبق ان تكررت نتيجة أى مواجهة للأهلى مع أيا من الفرق التى واجهها فى النهائى مرتان.

وخاض النادي الأهلى أمام نظيره فريق أشانتى كوتوكو فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عامى 1982 و 1983 وتوج الأهلى فى 1982 فيما فاز الاشانتى باللقب القاري فى 1983.

وواجه النادى الأهلى نظيره فريق النجم الساحلى التونسي فى نهائى دورى الابطال عام 2005 و 2007، وتوج الاهلى فى 2005 فيما نال النجم الساحلي التونسي اللقب فى 2007.

وتقابل النادى الأهلى مع نظيره فريق الترجى التونسي فى دورى أبطال أفريقيا خلال عامى 2012 و 2018 وتوج المارد الأحمر فى 2012 بينما حصد الترجى اللقب القاري فى عام 2018.

مواجهة الاهلى والوداد المغربى ستكون هى الثانية بين الفريقين فى المباريات النهائية حيث توج الوداد باللقب القاري فى عام 2017 وفي انتظار المواجهة الثانية بعد غد الإثنين فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،أكد أن الفريق سيخوض مباراة الوداد بشجاعة شديدة، مشيراً إلى أنه يتمنى العودة بالكأس وتحقيق البطولة الثالثة على التوالي.



وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: “بالتأكيد مباراة الوداد قوية، وهي الأهم على مستوى القارة، كل الناس تركز على هذا الحدث في مصر وهنا في المغرب، أريد قول أن كل شخص قام بعمل الذي عليه وبشكر كل الجماهير التي ستساند أو كانت تتمنى أن تساند النادي».

وأضاف: «التذاكر متواجدة على حسابات النادي الأهلي الرسمية أو مركز تدريب نادي الرجاء وهي مجاناً بالنسبة للجالية المصرية في المغرب، ويمكن الحصول عليها بجواز السفر المصري أو البطاقة الشخصية بما سيثبت هوية الشخص”.

وتابع: «نحتاج شخصية غير مهزوزة في الملعب ولا نحتاج إلى أي شيء يقودنا للعصبية، سنلعب بشجاعة شديدة وسنعبر عن تاريخنا وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا”.

وأكمل: «كل شخص في منظومة الأهلي أدى المطلوب منه، أتمنى أن نعود بالكأس ونفوز بالبطولة الثالثة على التوالي، وتصبح أول مرة في تاريخ البطولة».

وأردف: “كل ما أستطيع أن أوعد به، لن نقصر في نقطة عرق واحدة، وسنلعب باسمنا و مكانتنا، لا يوجد فريق وصل 5 نهائيات من آخر 6 نسخ في البطولة وكسب آخر نهائيين ويكون خائف، أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا مثلما ذكرت.

وأوضح: “أغلقنا قصة الملعب نحن أخذنا نصف بطولاتنا الإفريقية على غير ملعبنا، 50% من البطولات أخذناها من خارج أرضنا، أتمنى يكون التوفيق حليفنا وتكون الفرقة حاضرة بشكل كبير في الملعب”.

وعن جاهزية اللاعبين لمواجهة الوداد: “محمد عبدالمنعم مازال أمامه 10 أيام أو أكثر للمشاركة بينما عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج جاهزين وشاركوا في التدريبات الجماعية للفريق».