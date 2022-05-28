أبطال القارة جاهزين يتصدر الترند قبل نهائى افريقيا بين الأهلي والوداد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بعون الله الـ ١١ اهلاوية وابطال القارة جاهزين للنهائي، لدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

وتصدر الهاشتاج الترند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت ابرز الغريدات كالآتي:



ووجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي ومجلس مقاطعة عين السبع، والقائمين على ملعب العربي زاولي، على كل ما قدموه من استقبال وتسهيلات لفريق الأهلي.

وشدد مدير الكرة على تقديره الكبير للمسؤولين على ما قدموه من اهتمام، واستقبال الملعب لتدريبات الفريق بحفاوة، تعكس روح الأخوة في ما بين الأشقاء المصريين والمغاربة في شتى المواقف.

ويؤدي الفريق تدريباته على ملعب نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بمقاطعة عين السبع.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

