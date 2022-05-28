عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبطال القارة جاهزين يتصدر الترند قبل نهائى افريقيا بين الأهلي والوداد

صدى البلد

 دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بعون الله الـ ١١ اهلاوية وابطال القارة جاهزين للنهائي، لدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

وتصدر الهاشتاج الترند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت ابرز الغريدات كالآتي:


ووجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي ومجلس مقاطعة عين السبع، والقائمين على ملعب العربي زاولي، على كل ما قدموه من استقبال وتسهيلات لفريق الأهلي.

وشدد مدير الكرة على تقديره الكبير للمسؤولين على ما قدموه من اهتمام، واستقبال الملعب لتدريبات الفريق بحفاوة، تعكس روح الأخوة في ما بين الأشقاء المصريين والمغاربة في شتى المواقف.

ويؤدي الفريق تدريباته على ملعب نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بمقاطعة عين السبع.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.
 

 

- الأهلي فريق الوداد المغربي مباراة الوداد المغربي مباراة الأهلي هاشتاج الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

اليمن.. خروقات مليشيا الحوثي تصل إلى 156 خلال 48 ساعة

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

فاكهة من الجنة.. شاهد جمال العنب في موسم الجني بمزارع طور سيناء|فيديو

هاشتاج مو صلاح يتصدر الترند .. و مغردون : فخر العرب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28-5-2022

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة في الصباح؟.. 11 حقيقة لا تعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ