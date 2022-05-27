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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهور الأهلي يدعم الفريق بـ هاشتاج قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج رجالة الأهلي قد التحدي ، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

 

وتصدر الهاشتاج الترند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت ابرز الغريدات كالآتي:

ووجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي ومجلس مقاطعة عين السبع، والقائمين على ملعب العربي زاولي، على كل ما قدموه من استقبال وتسهيلات لفريق الأهلي.

وشدد مدير الكرة على تقديره الكبير للمسؤولين على ما قدموه من اهتمام، واستقبال الملعب لتدريبات الفريق بحفاوة، تعكس روح الأخوة في ما بين الأشقاء المصريين والمغاربة في شتى المواقف.

ويؤدي الفريق تدريباته على ملعب نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بمقاطعة عين السبع.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

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