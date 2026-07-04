قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس النواب: تأهل المنتخب الوطني لـ دور الـ 16 فوز تاريخي يضاف إلى سجل انتصارات الدولة المصرية
أبو العينين: لا سلام حقيقي في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
خطوة بخطوة.. كيفية تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السلطة وتطورات الأوضاع في غزة
أبو العينين: القضية الفلسطينية جوهر تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط | صور
7 مليارات جنيه تعويضات.. حيثيات المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و75 متهما بالتخابر مع دولة أجنبية | خاص
دعاء تيسير الأمور المعطلة .. ردده يفرج الله همك ويريح بالك
ما هي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في كأس العالم ؟
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط فرصة لتحويل التحديات إلى مشروعات تنموية
من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026
أبو العينين: افتتاح "الأوكتاجون" يجسد رؤية الدولة في تعزيز قدرات مصر الاستراتيجية
لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف بلدات حداثا وكونين والطيري في الجنوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين : تحديات الأمن والطاقة والهجرة تفرض شراكة أعمق بين دول المتوسط

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن استضافة مصر للقمة البرلمانية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة تفرض تعزيز التعاون بين دول ضفتي البحر المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة.

ورحب أبو العينين، في كلمته خلال افتتاح القمة بالعاصمة الجديدة، بالوفود البرلمانية المشاركة، معربًا عن تقديره لمشاركتهم، ومؤكدًا أن مصر، أرض الحضارة والتاريخ، تواصل المضي بخطى ثابتة نحو المستقبل من خلال الجمهورية الجديدة ومشروعاتها التنموية الكبرى.

Open photo NaN

وأشار أبو العينين إلى أن انعقاد القمة يتزامن مع افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، باعتباره إنجازًا جديدًا يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، بالتوازي مع مواصلة جهود التنمية والتحديث.

وأوضح أن العالم يشهد مرحلة فارقة تعيد تشكيل موازين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، وهو ما يجعل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار سياسي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن والطاقة والهجرة غير الشرعية والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

Open photo NaN

وأضاف أبو العينين أنه منذ تولي مصر رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في يونيو 2025، حرصت الرئاسة المصرية على أن تكون الجمعية منصة فاعلة للحوار البرلماني، وشريكًا في دعم الاستقرار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتمكين الشباب والمرأة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة. 

محمد أبو العينين التحول الرقمي رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. تقبل متغيرات العمل

ترشيحاتنا

المغرب

مدرب المغرب: هدف المنتخب هو التتويج بلقب كأس العالم

عمرو اديب

فوق التاريخى.. عمرو أديب يتغنى بلاعبي منتخب مصر بعد الصعود المونديالي

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير : منتخب مصر لم يشارك في كأس العالم من أجل التمثيل المشرف فقط

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد