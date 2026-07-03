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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من القصير إلى حلايب.. فعاليات ثقافية وفنية متنوعة احتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى ثورة 30 يونيو، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير احتفالية ثقافية وفنية استهلت بمحاضرة بعنوان "ثورة يونيو.. إرادة شعب"، أكدت خلالها هبة أحمد، على أهمية الثورة في استعادة الهوية الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ودعم مسيرة البناء والتنمية، أعقبها فقرات شعرية وغنائية قدمها عدد من الأطفال الموهوبين.

وتواصلت الفعاليات ببيت ثقافة الحمراوين، من خلال محاضرة تثقيفية بعنوان "حب الوطن من الإيمان"، بالتعاون مع إدارة أوقاف القصير، تناولت ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

واستضاف بيت ثقافة القصير محاضرة حول "المواطنة والتعدد الثقافي"، أكدت أهمية احترام التنوع وتعزيز المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، كما ناقشت محاضرة أخرى بعنوان "لماذا نخاف من إظهار قوتنا الحقيقية؟" أهمية الثقة بالنفس وتوظيف القدرات لخدمة المجتمع.

كما عقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "الانتماء للوطن"، تناولت قيم الولاء والانتماء باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك، بينما شهد قصر ثقافة حلايب، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، محاضرة عن "تعليم المرأة ودورها في المجتمع"، تناولت إسهامات المرأة في التنمية وبناء الأجيال، إلى جانب تنفيذ ورشة للفنون التشكيلية عبر خلالها المشاركون عن حب الوطن.

ونفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة البحر الأحمر.

فرع ثقافة البحر الأحمر الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة برامج وزارة الثقافة ثورة يونيو

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