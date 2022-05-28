فى اليوم العالمي له .. إليك أنواع البرجر الصحية

يحتفل العالم يوم 28 مايو باليوم العالمي لـ البرجر وفى الحقيقة فإن الإكثار من تناول برجر اللحمة أو برجر الفراخ يسبب العديد من الأضرار من الصحية.

وقدم موقع “ marham ” مجموعة من أنواع البرجر الصحية التى يمكن تناولها بأمان .

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حتى أن الأطباء يقترحون هذا النوع من البرجر وإنه الأفضل لمرضى القلب ويحتوي على كميات عالية من البروتينات مثل الأوميجا 3 والأحماض الدهنية الموجودة في زيوت السمك وهو صحي ويقلل من مشاكل القلب.

برجر الفاصوليا السوداء

يأتي برجر الفاصوليا السوداء في المقدمة من حيث القيمة الغذائية لأنها تحتوي على كل شيء صحي يحتاجه الجسم وهو غني بمركبات مضادات الأكسدة التي تزيد من طاقة الدماغ، كما أنه جيد لقتل الجذور الحرة المرتبطة بأمراض القلب والشيخوخة والسرطان، و يمكنك طلبها دون أي تردد لأنها صحية للغاية بالنسبة لك.

تركيا برجر

يتم تحضير برجر الديك الرومي من لحم الصدر منخفض السعرات الحرارية ولكن عندما يصنع من جميع أجزاء الطائر ومنها الجلد الدهني فيصبح غني بالسعرات الحرارية لذا لابد من الانتباه لهذا الأمر عن شرائه.

برجر الخضروات

البرجر النباتي لذيذ وخيار مثالي لاستبدال برجر اللحوم الذي يكون عالي السعرات الحرارية ويقلل هذا البرجر من التعرض لمواد مسرطنة لأنه لا يخضع لعمليات مثل تلك الخاصة باللحوم.

