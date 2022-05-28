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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقلل الحموضة وينقص الوزن.. تعرف على فوائد اللبن الرائب

اللبن الرائب
اللبن الرائب

اللبن الرائب من المشروبات التي تقدم باردة في فصل الصيف، وبها العديد من العناصر الغذائية التي لا غنى عنها، ويمكن تناولها في الصباح على الريق، أو في الليل قبل النوم.

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فوائد اللبن الرائب

1- يقلل الحموضة

من أهم الفوائد الصحية لشرب اللبن الرائب، هو أنه يساعد بشكل كبير في تقليل الحموضة، إذا كنت تعاني من ارتداد الحمض بشكل متكرر.

بعد الوجبات، يجب أن تبدأ في شرب اللبن الرائب، بعد الوجبات يمكن أن يساعد كوب من الفلفل في الهضم ، مع منع الحموضة أيضًا.

2- خفض ضغط الدم

اللبن الرائب على أساس منتظم يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، وينصح باستخدام اللبن الرائب لاحتوائه على البروتينات النشطة بيولوجيًا.

3- خسارة الوزن

يحتوي اللبن الخاثر على جميع فوائد الحليب، مثل الكالسيوم والمعادن والفيتامينات ، ولكن لا يحتوي على أي من الدهون. كوب من اللبن سيجعلك تشعر بالشبع والرضا.

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