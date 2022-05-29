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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادي سينما الأوبرا يعرض قمر 14 بالمسرح الصغير

صدى البلد

في إطار النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر يعرض نادى السينما فيلم قمر 14 وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 31 مايو علي المسرح الصغير ويعقبه ندوة حوارية تستضيف السيناريست محمود زهران والدكتورة عليا عبدالفتاح أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس و تديرها نورا غانم تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي .

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فيلم قمر ١٤ بطولة خالد النبوي ، أحمد الفيشاوي ، بيومي فؤاد ، شيرين رضا ،غادة عادل ومحمد جمعة ومن إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه فى إحدى ليالي اكتمال القمر، وتتناول علاقات عاطفية مهددة بالفشل يحاول أطرافها مواجهة الصعوبات التى تواجهها للحفاظ على استمرارها .

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خالد النبوى بيومي فؤاد دار الأوبرا شيرين رضا دار الاوبرا المصرية مجدي صابر فيلم قمر 14 هادي الباجوري الدكتور مجدى صابر فيلم قمر ١٤

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