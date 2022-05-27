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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة .. صحافة الحروب كتاب جديد يوثق تجارب الإعلاميين على خط النار

كتاب صحافة الحروب
كتاب "صحافة الحروب"

يصدر خلال أيام كتاب "صحافة الحروب" والذي يتناول أهم التحديات التي تواجه الصحافيين الميدانيين في الدول والمناطق التي بها نزاعات حربية.

ويوثق الكتاب شهادات صحافيين وإعلاميين يخوضون تجربة العمل الميداني في مناطق النزاعات السياسية والحروب.

ووفقا لدار النشر، يقدم الكاتب العراقي “فه رمان ناشاد” الكتاب الصادر عن دار نشر "ريد"، ويتكون من 3 فصول الأول، هو شهادات صحافيين يعملون في مواقع عالمية، حول خبراتهم في التعامل في بلدان التي تنتشر بها الحروب.

والفصل الثاني يتضمن تجربة ذاتية لعمله على مدار عقدين في مجال الصحافة وإعلام الحروب الميداني، إذ قام بتغطية حرب داعش في الجبهة الأمامية في إقليم كردستان العراق .

أما الفصل الثالث مخصص بالكامل للسلامة المهنية للصحافيين الذي يغطون الأحداث العنيفة، بداية من كيفية التعامل مع الأحداث، مرورًا بالدعم النفسي الذي يجب أن يحصلوا عليه، فضلا عن كيفية الحفاظ على سلامتهم وأهم طرق التواصل مع مؤسساتهم.

وتتضمن مقدمة الكتاب: "في أرض المعارك يكون الضمير هو الصحفي، الذي يخاطر بحياته لنقل الحقيقة للعالم، في هذا الوقت تصبح أبسط الأشياء هي مصدر سعادةوبهجة للأشخاص، صحافة الحروب هي تجارب ذاتية للصحفيين على خط النار، عاهدوا الله على نقل الحقيقة كما هي بدون تزييف، أو تحيز لطرف على حساب الآخر".

داعش العراق إعلامي علام كتاب جديد كتاب اغتيال الفصل الثاني دار نشر التحديات مناطق النزاع

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