عرض عُرس كليب على مسرح قصر ثقافة العريش

تجدد العرض المسرحى: " عُرس كليب "،علي مسرح قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء، بناء علي رغبة الجمهور.. والذي يعرض بالتعاون بين فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى وإدارة الشؤون الفنية بالفرع برئاسة يوسف وهدان.



وقال أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء ، إن العرض أقيم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر وإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، والإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعى.



٣ يونيو المقبل

وأشار ، الى أن العرض المسرحى من تأليف درويش الأسيوطى، وإشراف فنى المخرج المنفذ يوسف وهدان ، ومن إخراج مجدى ي الشريف .. لافتا إلى أنه تقرر استمرار العرض يوميا على مسرح قصر ثقافة العريش حتى ٣ يونيو المقبل .

ومن جانبه .. قال مجدى الشريف مخرج المسرحية أن العرض المسرحى يجسد الصراع بين الخير والشر على رمال سيناء الحبيبة ، وأن الخير دائما سينتصر على الشر .