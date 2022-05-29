عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: إعداد تقاوي القمح للموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر

الزراعة: إعداد تقاوي
الزراعة: إعداد تقاوي القمح للموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر ا

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من عمليات الغربلة والاعداد لتقاوي محصول القمح المقرر زراعتها في الموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر الزراعي، الذي افتتحه  الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وقد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تقريرا يفيد ذلك من حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي، حيث تم الانتهاء من إعداد ٢٠٠٠ طن من تقاوي محصول القمح، تمهيدا لزراعتها بأراضي المشروع في شهر اكتوبر المقبل، من التقاوي المحسنة ذات الانتاحية العالية المقاومة للأمراض.

وأشار ابراهيم الى ان محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل مبكرا على استلام خام تقاوي الاكثار، لغربلة واعداد التقاوي للمزارعين مبكرا، لضمان حصول المزارع على تقاوي تعطي انتاجية عالية، ونساهم في زيادة دخله، وبالتالي رفع مستوى معيشته.

f024a4fa-7b79-445b-936a-e12ac27c68fd
f024a4fa-7b79-445b-936a-e12ac27c68fd
d0ee16a7-47b1-4370-bc62-b4d56358669d
d0ee16a7-47b1-4370-bc62-b4d56358669d
e2798c95-f8b9-4593-9ce2-79731e5ab435
e2798c95-f8b9-4593-9ce2-79731e5ab435

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

رغم خسارة ليفربول دوري الابطال.. صلاح يحقق رقما نادرا في أوروبا

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

مدبولى: تنفيذ مبادرة التعاون الثلاثى مع الإمارات والأردن يتطلب بذل جهود شاقة

مجلس الشيوخ يناقش طلبا لاستيضاح إجراءات الحكومة المتبعة لمواجهة أزمة الغـذاء العالمية

رئيس الوزراء: منح 50 ألف رخصة تشغيل لمصانع جديدة رغم جائحة كورونا

أحمد دويدار: الشماتة في محمد صلاح بعد خسارة دوري الأبطال عيب|فيديو

مدبولي: متوقع تحقيق مصر نموا بنسبة 6.2% في العام المالي 2021- 2022

الأوقاف تعلن عن مسابقة أفضل المديريات أداءً في البرنامج الصيفي للطفل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أسلاك.. لاصقة جديدة لتنظيم ضربات القلب بسهولة

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

فيديو

تأليف تركي آل الشيخ.. الأكشن والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ