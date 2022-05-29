خطة النواب تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. غدا

بحضور وزير التعليم العالي

تناقش لجنة الخطة و الموازنة غدا الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور السيد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،والقائم بأعمال وزارة الصحة.

كما تناقش اللجنة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023.

كما تناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.

وتناقش اللجنة الاقتصادية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ‬

كما تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.