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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزير التعليم العالي

خطة النواب تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الخطة و الموازنة غدا الخطة  الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور السيد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،والقائم بأعمال وزارة الصحة.

كما تناقش اللجنة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023.

كما تناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.

وتناقش اللجنة الاقتصادية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ‬

كما تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الموازنة العامة للدولة الخطة الاستثمارية وزارة التعليم العالى البحث العلمي الشباب والرياضة

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