صورة طبق الأصل.. ظهور نادر لـ ابن يونس شلبي .. شاهد

يحل اليوم الاثنين، 30 مايو، ذكرى ميلاد الفنان يونس شلبي الذي ولد فى مثل هذا اليوم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1941، وتوفي في 12 نوفمبر عام 2007، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

الفنان الراحل يونس شلبي دخل عالم الفن في أدوار صغيرة حتى جاءته فرصة عمره عندما رشحه المخرج جلال الشرقاوي ليشارك نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتي اعتبرت نقطة فارقة في مشواره الفني.

وتم ترشيحه مرة أخرى في مسرحية "العيال كبرت"، ليؤكد مرة أخرى أنه فنان ذو طبيعة خاصة، حيث لمع وتألق في أداء شخصية الشاب (الذي يتلعثم) في الكلام والذي لا يجمع الحروف.

ابن يونس شلبي

قبل سنوات ، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لابنه، وجاءت طلته قريبة الشبه من والده إلى حد كبير، الأمر الذي أثار إعجاب نشطاء التواصل الاجتماع

ابن يونس شلبي

حياة يونس شلبي

ولد الفنان يونس شلبي، فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية 1941، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

مسيرة يونس شلبي

بلغ رصيد النجم الكوميدى ما يقرب من 77 فيلما، كان آخرهم "أمير الظلام"، والذى شارك فيه مع صديقه الفنان عادل إمام كضيف شرف، كما قدم ما يقرب من 20 عملًا تليفزيوينًا، وعشرات المسرحيات.