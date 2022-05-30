عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة طبق الأصل.. ظهور نادر لـ ابن يونس شلبي .. شاهد

يونس شلبي
يونس شلبي

يحل اليوم الاثنين، 30 مايو، ذكرى ميلاد الفنان يونس شلبي الذي ولد فى مثل هذا اليوم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1941، وتوفي في 12 نوفمبر عام 2007، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا. 

الفنان الراحل يونس شلبي دخل عالم الفن في أدوار صغيرة حتى جاءته فرصة عمره عندما رشحه المخرج جلال الشرقاوي ليشارك نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتي اعتبرت نقطة فارقة في مشواره الفني.

txt

سعيد صالح يفاجئ يونس شلبي بخدعة في حفل زفافه.. نوستالجيا

txt

في ذكرى ميلاده.. أرملة يونس شلبي تكشف وصيته الأخيرة قبل وفاته

وتم ترشيحه مرة أخرى في مسرحية "العيال كبرت"، ليؤكد مرة أخرى أنه فنان ذو طبيعة خاصة، حيث لمع وتألق في أداء شخصية الشاب (الذي يتلعثم) في الكلام والذي لا يجمع الحروف.

 

ابن يونس شلبي

قبل سنوات ، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لابنه، وجاءت طلته قريبة الشبه من والده إلى حد كبير، الأمر الذي أثار إعجاب نشطاء التواصل الاجتماع

ابن يونس شلبي

حياة يونس شلبي

ولد الفنان يونس شلبي، فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية 1941، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

 

مسيرة يونس شلبي

بلغ رصيد النجم الكوميدى ما يقرب من 77 فيلما، كان آخرهم "أمير الظلام"، والذى شارك فيه مع صديقه الفنان عادل إمام كضيف شرف، كما قدم ما يقرب من 20 عملًا تليفزيوينًا، وعشرات المسرحيات.

يونس شلبي الفنان يونس شلبي ابن يونس شلبي أسرة يونس شلبي ذكرى يونس شلبي ذكرى رحيل يونس شلبي ذكرى ميلاد يونس شلبي ذكرى وفاة يونس شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

مجدى عبد الغنى: الزمالك لن يحصل على غرامة كهربا إلا في حالة اعتزاله

موضوعات متعلقة

سعيد صالح يفاجئ يونس شلبي بخدعة في حفل زفافه.. نوستالجيا

أخبار الفن.. تصريحات شيرين عبد الوهاب النارية.. حالة نادر أبو الليف.. شلل سلاف فواخرجى

نادر أبو الليف: صحتي جيدة وأخرج غدا من العناية المركزة.. خاص

مش فاهم عاوز إيه.. شريف مدكور يكشف عن رسالة غامضة من متابع

نيللي كريم تتصدر التريند بسبب فيفي عبده ورقصة مليونير

جامد من يومي.. محمد رمضان يروج لأغنية بلالين قبل ساعات من طرحها

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

إيرادات أمس.. حلمى يفشل في تحقيق نصف مليون جنيه والسقا يكتفى بـ200 ألف

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حافلة الأهلي تصل مركب محمد الخامس لمواجهة الوداد

150 تمثالا و250 تابوتا.. مصطفى وزيري يكشف تفاصيل الكشف الأثري في سقارة

أقوى امرأة بالوطن العربي: مبيفرقش معايا حد يتحداني والأبطال أكبر من كده

إياكم ومحقرات الذنوب.. رمضان عبدالمعز: احذروا هذه المعاصي |فيديو

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري

البيئة: توزيع عدد 2000 دراجة هوائية لمسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ريم مصطفى تقضي إجازتها فى باريس

رقم عالمي جديد..سيدة في عمر 103 أعوام تنفذ قفزة ثنائية بالمظلة.. شاهد

أفريقيا يا أهلي | وصول الجماهير إلى المغرب للتوجه لـ ملعب النهائي ..فيديو وصور

علاج الخطوط الطولية في الأظافر .. وأسباب ظهورها

فيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج؟.. اعرف الإجابة بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ