جمعية مستثمري الغاز: استيراد أوروبا من دول بديلة لروسيا سيرفع الأسعار ..فيديو

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن هناك منتجين للغاز المسال على مستوى العالم وهناك مستهلكون، لافتا إلي أن الدول المنتجة للغاز منها أمريكا وروسيا وقطر ومصر والجزائر.

وأضاف “سعد الدين”، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن أوروبا الآن مهددة بعدم الحصول على الغاز من روسيا خصوصا أنها تعتمد على 40% من استهلاكها على الغاز الروسي، ومن هنا قررت البحث عن بديل لجلب الغاز، ووجدت العديد من الدول لتعويضها عن الغاز الروسي.

وأوضح أن حصول أوروبا على الغاز من دول مختلفة سيساعد على ارتفاع سعره، منوها بأن هناك شركات تحصل علي الغاز بالفعل من روسيا ولكن مقابل الدفع بالروبل.