بدون أدوية.. علاجات طبيعية تخلصك من الحموضة

تعد الحموضة هي حالة طبية تشير إلى زيادة إنتاج أحماض المعدة والشعوربالحرقة و ألم في منطقة أسفل الصدر ,يمكن منع الحموضة المعوية عن طريق الانغماس في بعض العادات الصحية وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

1-لا تفرط في تناول الطعام

غالبًا ما تؤدي الوجبة الكبيرة إلى زيادة الحموضة و دفع أحماض المعدة مرة أخرى إلى المريء مما يؤدي إلى ارتجاع المريء وعسر الهضم وتشنجات المعدة وعدم الراحة .

بدلًا من ذلك ، تناول كميات أصغر ولكن على فترات منتظمة لمنع الحموضة.



2-مضغ العلكة

مضغ العلكة يحفز اللثة ويساعد على تدفق اللعاب بعد وجبتك ، امضغي العلكة لمدة عشر دقائق كأحد العلاجات المنزلية لعسر الهضم .

3-لا تنم على جانبك الأيمن:

استلقي على جانبك الأيسر ونم يمنع هذا الوضع ارتجاع الأحماض لأنه لا يسمح لأحماض المعدة المسببة للتآكل بدخول المريء.

أطعمة تحارب الحموضة

إن تناول الأطعمة الصحيحة يساعد في الحفاظ على الحموضة تحت السيطرة فقط أضيفي الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي اليومي ولاحظي الفرق بنفسك.



1-الموز

الموز مفيد للغاية لصحة الأمعاء والمعدة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعزز عملية الهضم . فهو غني بالبوتاسيوم الذي يزيد من إنتاج المخاط في المعدة مما يمنع تكوين الأحماض الزائدة ويحارب أيضًا الآثار الضارة للإفراط في إنتاج الأحماض.



2-الحليب البارد

من المعروف أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله غذاء خارق لصحة العظام .

