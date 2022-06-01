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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيدة للمرأة وتخلصك من النحافة.. بذور الحلبة تعالج 7 أمراض تعرف عليها

بذور الحلبة
بذور الحلبة

 فوائد صحية عديدة لتناول منقوع الحلبة فهو يخفض نسبة السكر في الدم ويخفف من السعال والربو.. إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول كوب من منقوع الحلبة يوميًا وفقا لموقع بولد سكاى الهندي .. 

1-يخفف من السعال 

تساعد الحلبة في علاج الربو والبلغم وضيق التنفس ، كما تساعد على التخلص من الغازات.

2-يخفض نسبة الكوليسترول في الدم 


تناول منقوع الحلبة يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، وبالتالي فهو يقي من أمراض الصدر وأهمها أمراض القلب والأوعية الدموية.. لذلك يوصى بتناول حوالي 55 جرامًا من بذور الحلبة يوميًا.

3-يعالج الالتهابات الموضعية 

كوب من منقوع الحلبة يعالج الالتهابات الموضوعية ويساعد فى علاج التقرحات وبعض حالات الجروح باستخدامه ككمادات في المنطقة المصابة.

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4-ينقي الدم جيدًا 

يساعد تناول منقوع بذور الحلبة في  تخليص الجسم من السموم وبالتالي يفيد الكبد في أداء مهامه بشكل أكثر فعالية.
 

5-غذاء مفيد للمرأة 

تناول منقوع الحلبة يساعد على منح الحامل الطاقة فهو يوفر الفيتامينات والمعادن التي يفقدها جسام الحامل أثناء عملية الولادة إضافة إلى إنه يساعد على الهضم 

6-التخلص من النحافة

ينصح بتناول زيت الحلبة ثلاث مرات في اليوم ، لأنه يفرز الحليب و يفتح الشهية بشكل فعال ، ولهذا يعتبر الغذاء الأول للأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن والتخلص من النحافة.


7-يعزز النشاط العصبي والعضلي

تساعد الحلبة في التخلص من الالتهابات بفضل محتواها من مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين أ. وقد وجد أن الحلبة قد تساعد في الوقاية من السرطان والأورام ، كما أنها تحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة للالتهابات المختلفة في الجسم ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

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