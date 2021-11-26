15 فائدة لتناول الحلبة للجسم



الحلبة لها قيمة غذائية عديدة كما أنها تحتوي علي العديد من المعادن التي تفيد الجسم لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،بعض الفوائد الصحية لتناول الحلبة.





فوائد الحلبة…





1تساعد مرضى الكلى للقضاء علي الحصوات

2 إدرار البول وخروج المواد السامة من الجسم

3 تنظيم معدل السكر في الدم

4 القضاء على الدهون الثلاثية المشبعة

5 فاتح للشهية وزيادة الوزن

6 مقوي للمناعة

7 اسمها حلبة لأنها من اللبن

8 مقوي عام لجسم الإنسان لما فيها من قيمة

9 مضاد للاكسدة والالتهابات

10 بتعالج الحصوات والبروستاتا

11 مشروب قوي لعلاج الديدان

12 مهدئة للمغص المعوي

13 علاج للكحة والنزلات الشعبية

14 مقاومة نزلات البرد

15 تساعد على توسيع الشعب الهوائية