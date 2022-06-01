تونس.. توجيه الاتهام رسميا لـ راشد الغنوشي في جرائم ضد أمن الدولة

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم توجيه اتهام رسمي إلى رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، في جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.

وأعلنت عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامية إيمان قزارة، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي من اجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.

وأضافت “قزارة”، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أن “راشد الغنوشي وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسي طيلة سنوات”.

وبينت المتحدثة أنه وبعد 3 سنوات ونصف السنة تمكنت الهيئة من ضمان حق التقاضي والمتمثل في توجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي من اجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.

واغتيل كل من بلعيد والبراهمي، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011، على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قدمت الأدلة الكافية منذ شهر فبراير 2019 تثبت فيها تورط زعيم حركة النهضة الإخوانية في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013.

