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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على ميعاد عرض مسرحية صافي وفافي ل يسرا| خاص

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة بسنت صيام عن موعد خروج مسرحية "صافي وفافي للفنانة يسرا بعد تأجيلها.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": من المقرر طرحها بعد شهرين، وكنا قظ توقفنا بسبب كورونا واصابة الفنانة يسرا، ولكنا عدنا للتحصيرة مرة اخرى واتمنى ان تنال اعجاب الجمهور".

وشاركت مؤخرا بسنت في فيلم زومبي وأكدت  أن هذا العمل هو التجربة الأولي لها في السينما مشيرة أن تلك الخطوة كانت عزيزة بالنسبة لها قائلة " أنا أعشق السينما، وبسببها كنت أرفض العديد من الأعمال السينمائية التي عرضت علي، لأني لم أكن أشعر بالأدوار والأعمال التي تعرض علي، وإنها ستقدمني بالطريقة التي أريدها، كنت أريد أن أقدم عملا احبه، إلي أن عرض علي المنتج كريم السبكي الفيلم، ودور الدكتورة سهي والتي مع تتابع الأحداث ستتورط في المشاكل التي سيقع فيها أبطال الفيلم، وبالفعل قرأت العمل بالكامل ودوري أيضا وأحببته جدا".

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وعن أسباب انجذابها للفيلم فقالت " فريق العمل بالكامل من الممثلين كانوا سبب من أسباب موافقتي علي العمل، بجانب سيناريو الفيلم ودوري، فهم ممثلين لهم جماهيرية كبيرة مثل علي ربيع وكريم عفيفي وحمدي الميرغني، كما أن دوري له تأثير في الأحداث وبل وهو المحرك الرئيسي لها وهو ما سيعرفه الجمهور عند مشاهدة الفيلم، كما أن الفيلم يعتمد في أحداثه علي كوميديا الموقف، وهو نوع نفتقده كثيرا في الأعمال الفنية مؤخرا بشكل كبير، ولذلك وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة، وإنه يحمل العديد من المفاجأت للجمهور، وأعتقد انه سيكون جديد على السينما المصرية".
 

السويس المهرجان القومي الفنانة يسرا حمدي الميرغني كريم عفيفى عرض مسرحى بسنت صيام فيلم زومبي

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