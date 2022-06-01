مسرحية صعاليك لندن.. قريبًا على مسرح ثقافة السويس

يستعد مسرح ثقافة السويس للعمل من جديد وتعود فيه الحياة مرة أخري بعد فترة إيقاف كبيرة وأول عرض فيه هو عرض مسرحية (صعاليك لندن).

وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة ا.د. إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة والفنون بكافة الأقاليم الثقافية وبرعاية ودعم راعي الثقافة بالسويس ( صقر السويس ) اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئــــــــــة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة السويس والتابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.

المسرحية من تأليف الكاتب الانجليزي / جون جي ودراما تورج د/ سيد الامام وديكور د/ حمدي عطية واستعرضات الفنان / عمرو العجمي

ومخرج منفذ الفنان / عادل امين وموسيقي وألحان الفنان / محمد السعيد وإخراج الفنان / احمد عبد الجليل والمسرحية دراما راقيه من الادب الانجليزي.