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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حصوله على جائزة بالمهرجان القومي.. تفاصيل الوثائقي تمساح النيل

تمساح النيل
تمساح النيل

حصل الفيلم الوثائقي تمساح النيل للمخرج نبيل الشاذلي على جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة وذلك من خلال حفل افتتاح الدورة الـ 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية.


وعبر المخرج نبيل الشاذلي عن سعادته بفوزه بجائزة بالمهرجان القومي للسينما،  وقال في تصريحات ل"صدى البلد" هذا كان مهما جدا بالنسبة لي ليتعرف الشباب والناس على البطل "ابو هيف".

 

وتابع": كنت أتمنى أن أعرض هذا العمل في حياة الراحل، ولكن استغرق تصويره سنوات عديدة لتوثيق كل لحظة عم ابو هيف، وأتوقع أن الراحل كان سيعجبه العمل جدا لو شاهده".

 

وعن المعدات التي احتاجوها في التصوير قال": ذهبت إلي المخرج جابي خوري وقال سأعطيك كاميرا يوسف شاهين، وصورنا بها بالفعل وهذا ساعدنا كثيرا، ومن البداية كنت مقرر أن يكون الفيلم تسجيليا".

تمساح النيل أفضل فيلم تسجيلي في المهرجان القومي للسينما

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الفيلم فاز بعدة مهرجانات منها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وحظي الفيلم بعرضه العالمي الأول في إطار فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


ويكشف الفيلم عن علاقة الصداقة القوية بين سباح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف وصديقه القديم نبيل الشاذلي، والذي جمع له أهم المقابلات معه ومع الآخرين ومواد أرشيفية ثمينة.


ويتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم. لم يكن عبد اللطيف أبو هيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة. كان صاحب كاريزما خاصة جدا مشهور خارج مصر وللأسف منسيِ بدرجة كبيرة داخل وطنه.

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