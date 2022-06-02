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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إنتهاء عقودهم...

فرج عامر: الأهلي لن يضم أي لاعب من الزمالك

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تويتة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

 

وكتب عامر: "لعبة الكراسي الموسيقية للاعبي الدوري المصري سوف تكون علي أشدها هذا العام، ولكن #الاهلي لن يضم أي لاعب من #الزمالك بالرغم من انتهاء عقودهم أو وجود شرط جزائي في هذه العقود. #فرج_عامر".

 

يذكر أن،أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، أن أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك سيرحل عن صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة.

 

وقال عامر خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه «هوبا» على راديو إنرجي: "زيزو قريب جدا من الأهلي ولكن الموسم المقبل، سيرحل إلى الإمارات وسيتم تفعيل بند الشراء في عقده، ثم يقوم الأهلي بالتعاقد معه من الفريق الإماراتي الموسم المقبل".

 

وتابع: "زيزو يرغب في اللعب للأهلي المواسم المقبلة، وهو ما سيحققه خلال الأشهر المقبلة".

وعن محمد صلاح، قال: "شخص مقرب جدا من صلاح، أكد أنه تلقى عرض من نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 600 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، ولكن صلاح رفض العرض، لأن الفريق لن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، لأن صلاح هدفه الوحيد حاليا هو الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، وأنا متأكد أنه سيستمر في ليفربول هذا الموسم، وتحديدا بعد اقتراب رحيل ساديو ماني".

وعن مثله الأعلى في الإدارة قال فرج عامر: "تعلمت الخبرة في إدارة الأزمات من حسن حمدي، لأنه أفضل رئيس نادي في التاريخ بمصر، وبالنسبة للأندية العالمية فقدوتي هو فلورنتينو بيريز، لأنه يقود أكبر مؤسسة في العالم بقمة الذكاء".

- الأهلي فرج عامر محمد فرج عامر

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