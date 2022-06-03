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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

برتقيات Woodland .. تويوتا تخطف الأنظار بنسختها راف فور هايبرد 2023 |صور

برتقيات Woodland
برتقيات Woodland .. تويوتا تخطف الانظار بنسختها راف فور

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصداراتها من عائلة راف فور الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وذلك مع تقنيات هايبرد بالاضافة إلى ترقيات Woodland المميزة.

تويوتا تخطف الانظار بنسختها راف فور هايبرد 2023

برتقيات Woodland .. تويوتا تخطف الانظار بنسختها راف فور هايبرد 2023

 

دعمت السيارة تويوتا راف فور هايبرد موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات بتقنية هجينة، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 219 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT، إلى جانب تقنيات الحماية وباقة من عناصر الرفاهية والتحكم.

تويوتا تخطف الانظار بنسختها راف فور هايبرد 2023

وتشمل تقنيات الرفاهية شاشة قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 10.5 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، إلى جانب منظومة المكابح عالية الاداء، وحساسات حركة، وكاميرا.

تويوتا تخطف الانظار بنسختها راف فور هايبرد 2023

وتظهر السيارة تويوتا راف فور هايبرد موديل 2023 WOODLAND بتصميم خارجي انيق، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومنظومة عادم مزدوجة بأنابيب باللون الاسود من الكروم، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع باللون البرونزي، بالاضافة إلى خيارات خاصة بالطلاء الخارجي ومنها أزرق كافاليري وأسود معدني إلى جانب اللون الابيض الثلجي.

تويوتا تخطف الانظار بنسختها راف فور هايبرد 2023

كما حصلت السيارة تويوتا راف فور هايبرد موديل 2023 WOODLAND على ترقيات تتعلق بأنظمة التعليق، ونوابض جديدة مرنة للتعامل بشكل مميز مع المطبات، وعلى الرغم من الترقيات الخاصة بهذه النسخة لم تكشف تويوتا عن موعد انطلاق السيارة ولكن من الارجح ان تكون في وقت لاحق خلال هذا الصيف.

تويوتا شركة تويوتا Woodland راف فور راف فور هايبرد 2023

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