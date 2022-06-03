برلمانية: حملة بالوعي مصر تتغير للأفضل ساهمت في مواجهة ظاهرة الزواج المبكر

قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" منذ انطلاقها العام الماضي ومع تكثيف الدولة لها، وصلت في بداياتها إلى أكثر من ١٠٠ ألف مواطن من المستفيدين من خدمات تكافل وكرامة في أربع محافظات، وهي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وتابعت النحاس خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن هذه الحملة مهمة جدا لحماية البنات القصر من الزواج المبكر والذي يؤدي إلى أذى نفسي وجسدي لتلك الفتيات، فما تقوم به الدولة المصرية من توعية ودعم للأسر المتعففة، لا يقف فقط عند الدعم المادي ولكن ايضا الى الدعم التوعوي والنفسي، فانشأت حضانات للأطفال، وبرامج توعوية للنساء والرجال من اجل تحديد النسل والصحة الإنجابية.

ونوهت أن الحملة تتضمن أنشطة حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل"، ندوات ولقاءات مع الجمهور وأيضا مسابقات وعروض فنية، واعلانات تليفزيونية، ورسائل هاتفية، وزيارات للأسر المستهدفة ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعي، وتقوم بهذه الحملات رائدات اجتماعية منتشرات في جميع انحاء الجمهورية.

وهذا إلى جانب خدمات صحية وكشف صحة أم وطفل وخدمات للتمكين الاقتصادي، وتوعية بمخاطر تزوج القاصرات وأهمية الطفولة المبكرة، وختان الإناث.

وناشدت النحاس جميع الأسر المصرية وخصوصا في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بالاهتمام والمشاركة في هذه الحملات التي ستساعدنا جميعا في حماية بناتنا من الزواج المبكر والاهتمام في تعليمهن وتربيتهن كي يصبحن ناجحات او رائدات في اعملاهن وأمهات متعلمات تربين ابنائهن بطريقة صحيحة وصحية.

وأوضحت أنه لا بد من الالتفات إلى أهمية تنظيم الأسرة وعدم إنجاب أكثر من طفلين كي نُحسِن ونهتم في تربيتهم وتنميتهم كي يكونوا جيلاً منتجاً وفاعلاً لكي ننمو ونرتقي بهذا الوطن إلى المستوى الذي يستحقه. فمصر كانت ولا زالت رائدة في صنع الخبراء والمخترعين والمتخصصين في مجالات عديدة ومنهم من نال جوائز عالمية رفعت اسم مصر عالياً.