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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يواصل منتخب مصر الوطني الأول، بقيادة مدربه إيهاب جلال تدريباته اليوم، السبت، وذلك استعدادا لمواجهة غينيا مساء الأحد، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

ومن المقرر، أن يختتم منتخب مصر تدريباته اليوم، السبت في السابعة مساء بستاد القاهرة.

وبعد مباراة غينيا، يرتبط منتخب مصر بخوض مباراة أخرى أمام إثيوبيا يوم 9 يونيو الجاري، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية.

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

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كما سيلتقي منتخب مصر الوطني نظيره كوريا، في مباراة ودية يوم 14 من نفس الشهر.

 

وكان منتخب مصر قد خاض تدريباته مساء أمس، الجمعة، بستاد القاهرة وشارك في المران جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر.

غياب محمد الشناوي حارس منتخب 

وغاب محمد الشناوي حارس المنتخب عن تدريبات أمس، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وشهد مران أمش، حضور حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

منتخب مصر إيهاب جلال تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ستاد القاهرة غينيا مصر

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