استعدادا لمواجهة مصر.. تعديل جديد فى موعد مران منتخب غينيا الليلة

قرر الجهاز الفني لمنتخب غينيا الأول لكرة القدم، تغييير موعد التدريب الختامي للمنتخب اليوم السبت في إطار استعداده لمواجهة منتخب مصر الوطنى غدا الأحد فى تصفيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023 .

ومن المقرر أن يجرى منتخب غينيا تدريبه المفتوح من الساعة ٧ إلى ٧:١٥ في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب غينيا مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت.

ويواجه مساء غد الأحد المنتخب الأول نظيره منتخب غينيا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023

موعد مباراة منتخب مصر و غينيا

وتقام مباراة المنتخب و غينيا مساء غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023”، وهي المباراة الأولى للمدرب الوطني إيهاب جلال عقب توليه المسئولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري ، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

وأسندت شبكة قنوات بى ان سبورت مهام التعليق على مباراة منتخب الفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب غينيا إلى المعلق الرياضي علي محمد علي.

ويعقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، السبت، قبل خوض التدريب الختامى للفراعنة للحديث عن مواجهة مصر وغينيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر و غينيا

وتذاع مباراة المنتخب الأول امام غينيا عبر قناة اون تايم سبورت المصرية وسط تحليل مجموعه من نجوم الكرة المصرية.

وأعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا المقرر لها الأحد المقبل عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني www.tazkarti.com.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء غداً الأحد.

كما أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اتحاد الكرة المصري، تغيير حكم مباراة مصر وغينيا

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بتعيين ،أحمد امتياز هيرالال، من موريشيوس، لإدارة مباراة منتخب مصر وغينيا الأحد المقبل.

وقرر الكاف تغيير حكم المباراة نظرا لتعرض الحكم الانجولي هيلدر مارتينيز الذي كان سيدير المباراة للإصابة، وبذلك يتكون طاقم تحكيم المباراة من أحمد امتياز، حكمًا للساحة، ويعاونه طاقم أنجولي يضم جيرسون إيميانو، إيفينالدو ميريليس، كمساعدين، وجواو جمعة، حكمًا رابعًا.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة من مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار .

وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد القاهرة وشارك في المران جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر، باستثناء محمد الشناوي حارس المنتخب المصاب بفيروس كورونا.

كما شهد المران حضور حازم إمام عضو اتحاد الكرة .

ويختتم منتخب مصر تدريباته اليوم السبت في السابعة مساءً باستاد القاهرة.