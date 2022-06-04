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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير وتعقيم 13 مدرسة لاستقبال تظلمات نتيجة إعدادية كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تستعد 13 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، غداً الأحد، لتقديم التظلمات، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتيسير سبل تقديم الطلبات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


وعقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات، بحضور أعضاء الكنترول والمطبعة السرية وموجهي العموم.


جاء ذلك بحضور كل من، جلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح محمد حسنين، مسؤول قاعدة البيانات المركزية، وهاني الصياد رئيس المطبعة السرية، وموجهي العموم للمواد الأساسية.


ووجه وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل لما بذلوه من جهد وإخلاص أثمر نجاحا وتميزا للمنظومة كاملة، عقب تكريمهم، مؤكداً على أهمية الفترة القادمة التي لا تقل أهمية عن سابقتها وهي فترة التظلمات وامتحانات الدور الثاني والتي تعد في مجملها مرحلة تصويب المسار بالنسبة للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق وأيضا مرحلة التظلمات التي يبحث فيها الطالب عن حقه كما يراه.


وأضاف وكيل التعليم، أهيب بالجميع توخي الحذر واتباع أقصى درجات الدقة والتأني، وإعطاء كل ذي حق حقه والاستمرار على نفس النهج الذي تم اتباعه في امتحانات الدور الأول من سرية ودقة وحيادية تامة، داعيا المولى -عز وجل-  أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول.

كفر الشيخ امتحانات التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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