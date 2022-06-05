جنايات طنطا تقضي بسجن أم وسيدة 3 سنوات لاتهامهما بالاتجار في البشر

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى في القضية رقم 4902 لسنه 2021 والمقيدة برقم 1944 لسنة 2021 كلي شبين الكوم، بمعاقبة أم بالسجن المؤبد، بالاشتراك مع سيدة أخرى بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر، وتعريض طفلة حديثة الولادة للتشرد والاستغلال، من خلال بيعها مقابل مبلغ نقدي، والتزوير في محررات رسمية.



عقدت هيئة الجلسة برئاسة المستشار سامي بريك، رئيس محكمة جنايات طنطا وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجوري، وبحضور المتهم، وتم إصدار الحكم اليوم، بعد تداول القضية وبحضور المتهمتين وهما نجوى. م - 29 عامًا، وغرام. ع - 20 عامًا.



كانت النيابة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون 2021، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملا مع المجني عليها طفلة حديثة الولادة للمتهمه الأولى، مقابل تقاضيها مبلغ مالي، مُستغلين حال ضعف الطفلة كونها لم تبلغ أيام.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم الأول أنجبت طفلة بطريقة غير مشروعة -سفاح، وتوجهت إلى المتهمه الثانية، لبيعها نظير مبلغ مالي.

وأفادت التحريات، أن المتهمه الأولى والدة الطفلة؛ اتفقت مع المتهمة الثانية على بيع طفلتها حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي، بقصد التبني المحظور قانونًا، وارتكبتا تهمة تزوير بمحررات رسمية، من خلال محاولة إثبات نسب الطفلة للمتهمة الثانية.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغ يفيد بمحاولة قيام سيدتين بالقيام بأعمال تزوير في محررات رسمية، عن طريق إثبات نسب طفلة حديثة الولادة إلى سيدة ليست والدتها، وكانتا يسعين إلى التزوير في محررات رسمية؛ تتضمن دفاتر تسجيل بيانات المرضى المترددين على المستشفى، وتقديم بطاقة شخصية لإحدى السيدات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.