11 قاضياً.. أسماء لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.. مستند

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تم تشكيل اللجنة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي رئيس وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

وعضوية كل من: القاضي أحمـد خـيـري حسين فخـري، رئيس الاستئناف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني (مقررا) والقاضي يوسف عبد الفتـاح محمـد، والقاضي أشـرف على عبد الهادي علي، بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة.

والقاضي أحمد محمد أبو زيد وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل والقاضي محمد محمود إبراهيم الرئيس بمحكمة استذناف القاهرة والقاضي راضي أبو الفتح إبراهيم، والقاضية داليا إبراهيم أحمد، والقاضية أمنية إسماعيل أحمد والقاضي شريف أحمد أشرف والقاضي هشام محمد ندا

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