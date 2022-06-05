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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

11 قاضياً.. أسماء لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.. مستند

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتشكيل  لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين  ومحاكم الأسرة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صحف الكويت.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية.. وزلزال «برقان» الأشد في تاريخ الكويت..وطلائع حجاج الخارج تصل السعودية لأول مرة منذ 2019

رئيس محكمة الأسرة: قانون الأحوال الشخصية كله ألغام ويجب التعامل معه بحرص


تم تشكيل اللجنة  برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي رئيس وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

وعضوية كل من: القاضي أحمـد خـيـري حسين فخـري، رئيس الاستئناف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني (مقررا) والقاضي يوسف عبد الفتـاح محمـد، والقاضي أشـرف على عبد الهادي علي، بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة. 
والقاضي أحمد محمد أبو زيد وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل  والقاضي محمد محمود إبراهيم الرئيس بمحكمة استذناف القاهرة  والقاضي راضي أبو الفتح إبراهيم، والقاضية داليا إبراهيم أحمد، والقاضية أمنية إسماعيل أحمد والقاضي شريف أحمد أشرف والقاضي هشام محمد  ندا

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الرئيس السيسي وزارة العدل محكمة النقض رئيس الجمهورية مجلس القضاء الاعلى المستشار عمر مروان مشروع قانون للاحوال الشخصيه محاكم الاسرة

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