أكلات الصيف .. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا

يعد طبق مكرونة بالفاهيتا من الأكلات الصيفية اللذيذة التى يمكنك الاستعانة بها خلال الحر حيث لا تتطلب منك الوقوف كثيرا أمام البوتاجاز.

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مكونات مكرونة بالفاهيتا:



مكرونة

دجاج قطع

زيت

بصل

ثوم

فلفل ألوان

طماطم

ملح فلفل أسود

بهارات

شطة

طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا:



* شوحى البصل فى زيت طهى مع الملح والفلفل الأسود ثم أضيفي قطع الدجاج والبهارات والثوم.

* أضيفي الطماطم والفلفل الألوان ثم المكرونة والملح والفلفل الأسود والشطة.

*قلبي خليط مكرونة بالفاهيتا جيدا ثم ضعيه في طبق التقديم وبالهنا والشفا.