عاجل
ترقيات قوية لـ جينيسيس G70 لأول مرة منذ الكشف عنها لأول مرة.. صور ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري باقتصاد منزلي حلوان وزيرة التجارة أمام النواب: لدينا محفزات للنهوض وتوطين الصناعة وزيادة فرص الاستثمار أخبار السيارات| إيلون ماسك يتراجع عن قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. مزاد جديد للسيارات بجمرك الإسكندرية خلال يونيو.. حملة استدعاء كبرى لمرسيدس تضم مليون سيارة حول العالم أكلات الصيف.. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات الصيف.. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا

أكلات الصيف .. طريقة
أكلات الصيف .. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا

يعد طبق مكرونة بالفاهيتا من الأكلات الصيفية اللذيذة التى يمكنك الاستعانة بها خلال الحر حيث لا تتطلب منك الوقوف كثيرا أمام البوتاجاز.

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

سهلة وشهية.. طريقة عمل سلطة مكرونة إيطالية

طريقة عمل فراخ تندوري بوصفة المطاعم


مكونات مكرونة بالفاهيتا:


مكرونة 
دجاج قطع 
زيت
بصل 
ثوم 
فلفل ألوان
طماطم 
ملح فلفل أسود 
بهارات 
شطة

طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا:


* شوحى البصل فى زيت طهى مع الملح والفلفل الأسود ثم أضيفي قطع الدجاج والبهارات والثوم.
* أضيفي الطماطم والفلفل الألوان  ثم المكرونة والملح والفلفل الأسود والشطة.
*قلبي خليط مكرونة بالفاهيتا جيدا ثم ضعيه في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

مكرونة مكرونة بالفاهيتا الأكلات الصيفية طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا طريقة عمل مكرونة Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

محمد صلاح يقترب من برشلونة مجانا.. قصة ارتباط تاريخية بالبرسا.. فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

خطوات بسيطة للحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

القصة الكاملة لتحرش إفريقي بأستاذة جامعية في ميكروباص بأكتوبر "فيديوجراف"

إعلامية متهمة بالجمع بين زوجين.. من هي زوجة الفنان محمد غنيم وما قصتها ؟

موضوعات متعلقة

يقوي المناعة ويعالج الأرق.. فوائد تناول شاي البابونج

طريقة عمل الكنافة بالفواكه والكريمة

احترس.. الاستحمام بالماء البارد يسبب التسمم والموت

طريقة عمل سلطة الكبدة البانية فى المنزل

لو مش عارف تبطل .. طرق سهلة للإقلاع عن التدخين .. السجائر الإلكترونية تضر القلب والرئتين وتسبب الإدمان

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. طرق تقوية الذاكرة وحفظ المعلومات

للوقاية من التجاعيد.. جربي هذا الماسك الطبيعي

طريقة عمل ماسك خشب الصندل لعلاج مشاكل الصيف

ترشيحاتنا

دعم مالي وجوائز ومشاريع.. البرلمان ينتصر للشباب بـ 3 تشريعات هامة

السلع التموينية تعلن توريد 4 آلاف طن لزيت الصويا وعباد الشمس

المنيسي: مصر بعهد الرئيس السيسي قدمت العديد من المبادرات السريعة لخدمة الصحة

خطة النواب : السلع الغذائية لن تتأثر بارتفاع سعر الدولار الجمركي

شكري: مصر تدعم الجهود الرامية لإنهاء انتهاكات الأطفال خلال النزاعات المسلحة

وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية الجديد يراعي التوازن الأسري ويحقق العدالة الناجزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

فيديو

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

القصة الكاملة لتحرش إفريقي بأستاذة جامعية في ميكروباص بأكتوبر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ