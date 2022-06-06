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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل سلطة التبولة

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  طريقة عمل سلطة التبولة.
 

طريقة التحضير:

المقادير :

2  باقة بقدونس  مفرومة ناعم

1/4 باقة نعنع، مفرومة ناعم

4 بندورة، حجم كبير مفرومة ناعم

1 بصل متوسط الحجم  مفروم ناعم

3 ملعقة كبيرة برغل ناعم مغسول

عصير 2 ليمونة حامضة

1خسة

1/4 كوب زيت الزيتون

ملح حسب الرغبة


 

طريقة التحضير :

ينقع البرغل في عصير الليمون  ويترك على جنب

في وعاء عميق يضاف كل من البقدونس، النعناع، البندورة، البصل، والبرغل وتخلط مكونات السلطة يضاف الملح ثم تخلط سلطة التبولة والملح حسب المذاق مع إمكانية إضافة عصير الليمون حسب الرغبة

يضاف زيت الزيتون على سلطة التبولة وتزين بالخس والنعناع والبندورة وتقدم تبولة.

طريقة عمل سلطة التبولة بقدونس البرغل

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