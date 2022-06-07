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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موسى مصطفى موسى: العفو الرئاسي عن المحبوسين خطوة إيجابية من الدولة والرئيس

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد إنه سعيد بمشاركة حزب الغد في الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا الحوار يأتي مع قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين خطوة إيجابية من الدولة والرئيس؛ لأنهم في النهاية مصريين محبوسين،.

وتابع رئيس حزب الغد: وإذا كان من بينهم مظلومين؛ فهناك لجنة عفو رئاسي شكلها الرئيس ستقوم بدورها، وبالتالي إذا كانوا مظلومين فمن الممكن أن يتم إعادة محاكمتهم أو يفرج عنهم من الرئاسة، ولكن أي شخص محبوس ويده ملوثة بالدم، وأضر بالشعب المصري، فلماذا نفرج عنه؟، هل لكي نرضي العالم الخارجي.

موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الحوار الوطني الرئيس السيسي العفو الرئاسي المحبوسين

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