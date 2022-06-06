تاج الدين: جهود السيسي ساهمت في تقليل عمليات قوائم الانتظار ..فيديو

الرئيس يتابع الملف أسبوعيا..

قال دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن ما ساعد على تطور القطاع الصحي في مصر، كان نتيجة دعم قوي من الرئيس السيسي والحكومة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الدولة عملت على تدبير الموارد المالية لجائحة كورونا، ورفع كفاءة المؤسسات الصحية والأجهزة الطبية، والتي كان لها دور كبير في أن يكون بوضع أفضل.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن التعامل مع أزمة كورونا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، لافتا إلى أن الدولة كانت تتعامل مع عدد كبير من المواطنين ويصل عددهم لنحو 105 ملايين مواطن، إضافة إلى حالات طوارئ.

وأشار إلى ان الرئيس السيسي أكد أن عمليات قوائم الانتظار سيكون لها متابعة أسبوعيا، منوها بأنه يتم العمل بكل التخصصات من عمليات قلب ومخ وأعصاب وعظام.