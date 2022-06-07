مجاهد: أصبح هناك نظرة جديدة للتعليم الفني في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إن اصبحت هناك نظرة جديدة للتعليم الفني منذ عام 2014 في غضون تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولياته، مشيرا إلى أنه يتذكر في هذا الوقت أن حدث تقيم من البنك الدولي لحالة التعليم الفني في بلدان كثيرة منها مصر والنتيجة لم تكن إيجابية نهائيا.

وأضاف "مجاهد" خلال حواره التليفزيوني على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن خلاصة تقرير البنك الدولي لحالة التعليم الفني في مصر هو أننا من البلدان التى تركز على الكم وليس الكيف، بمعني أننا نقوم بتخريج عدد كبير من الطلاب ولكن لا نهتم لضمان الجودة في التعليم.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن التقرير ذكر أيضا أن طلاب التعليم الفني الذين يتخرجون من المدارس يجدون صعوبة في إيجاد فرصة عمل فى السوق، موضحا ان ليس هناك مسار سهل لطلاب التعليم الفني لكي يمكنهم إكمال دراستهم فى الجامعات بعد إتمام مرحلة التعليم الفني.