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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هشام طلعت مصطفى: مشكلة التطوير العقاري بمصر عدم تلاقي قوى الطلب والعرض

هشام طلعت مصطفي
هشام طلعت مصطفي

قال المهندس هشام طلعت رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إن مشكلة التطوير العقاري في مصر عدم تلاقي قوى للطلب والعرض حيث أن التكلفة العالمية ترتفع في كافة أنواع السلع وهذا ماشهدناه في عام 2022 بين شهري فبراير ومارس من إرتفاع عالمي في أسعار وتكاليف مواد البناء.


وأضاف هشام طلعت مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون أي" الفضائية، أن أزمة إرتفاع الأسعار ليس لها حل سوى التفعيل الحقيقي والكامل لمنظومة التمويل العقاري بإعتباره الحل الاوحد والامثل للخروج من الازمة العالمية التي طرقت ابواب العالم أخر شهرين من العام الجاري.

وتابع هشام طلعت مصطفي أن مصر بها طلب حقيقي ولدينا 30 مليون وحدة سكنية مطلوبة خلال الثلاىثين عاماً المقبلة بواقع مليون وحدة سنوياً والمشكلة   أن تكلفة بيع المنتج لا تتاسق مع مستويات الدخل في المجتمع المصري.

وواصل: الحل في أن ترتفع محفظة التمويل العقاري من القطاع المصرفي مثل كل العالم حيث أن حجم التمويل المقدم من المصارف حول العالم للقطاعات المختلفة منه مايقرب من 65-70% منه موجه للتمويل العقاري وهو موجود في كل دول العالم ومحتاجين تفعيل هذه المنظومة في مصر بشكل مختلف.

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