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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا .. القبض على تونسي متورط في هجمات الحقن الغامضة

فرنسا .. القبض على
فرنسا .. القبض على تونسي متورط في هجمات "الحقن الغامضة"

فتحت السلطات في فرنسا تحقيقا قضائيا مع شاب تونسي يبلغ من العمر 20 عاما، للاشتباه بضلوعه في عمليات حقن أكثر من 500 امرأة في نواد ليلية، وهي الاعتداءات التي حيرت الفرنسيين على امتداد الأشهر الماضية.

وتم فتح التحقيق مع الشاب الذي يسكن جنوب فرنسا دون أوراق رسمية، حيث وجهت له تهمة العنف الشديد وحقن النساء، بعد أشهر من سعي السلطات الفرنسية لكشف المتورطين في هذا الملف، حسب قناة "نسمة" التونسية.

وتضاعف عدد هجمات "الحقن الغامضة" عبر الوخز بالحقن في فرنسا مؤخرا، خاصة في الملاهي الليلية، ما دفع السلطات الأمنية في مدينة تولون الجنوبية إلى وضع بروتوكول خاص للتصدي لهذه الاعتداءات.

وحضر حوالي 20 متفرجا تسجيل برنامج تلفزيوني على شاطئ موربيون في مدينة تولون مؤخرا  تقدموا بشكوى للشرطة لتعرضهم لوخزات خلال الحفل.

وتم نقل أحد الضحايا، وهو ضابط أمن كان يعمل في الموقع، إلى المستشفى، وقال المدعي العام "لم نتمكن بعد من تحديد ما إذا كان هذا الانزعاج مرتبطاً بمادة ضارة تم إدخالها في المحقنة أو بالضغط النفسي".

وتشهد فرنسا وعدد من الدول الأوروبية مؤخرا، سلسلة جديدة من هجمات بحقن غامضة تتسبب في توعك الحالة الصحية لكل من يتعرض لهذا الاعتداء.

فيما قالت المدعية العامة جيسيكا فونديرشر إنه "تمت ملاحظة علامات وخز في مهرجانات أو أمسيات أو نوادي ليلية أخرى".

وكانت بريطانيا شهدت منذ العام الماضي رصدت مئات الحالات المماثلة، لكن تقريرا برلمانيا قال إن هناك نقصا في البيانات للحكم على مدى خطورة الأمر.

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